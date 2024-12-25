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        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'ndaki 83 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:03
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        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'ndaki 83 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık S.O. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

        Sanık S.O, önceki beyanlarını yinelediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.

        Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Şubat 2025'e erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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