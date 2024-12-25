Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık S.O. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

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