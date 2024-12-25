Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işbirliğiyle çalışma yürüten ekipler, 46 yıl 9 ay 15 gün ile 91 yıl 9 ay 15 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan C.Ç. (54), T.Ç. (47), S.Ç. (45) ve M.Ç'yi (34) saklandıkları yerde yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık 2020 tarihinde 2 kişiyi öldüren firari hükümlülerin yakalanması için özel ekip kuruldu.

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