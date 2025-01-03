Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanına ilişkin davaya devam edildi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık S.O'nun cezalandırılmasına ve mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık A.B'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tutuklu sanık S.O, önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

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