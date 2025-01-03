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        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanına ilişkin davaya devam edildi

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:14
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        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanına ilişkin davaya devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.B'nin katılmadığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

        Tutuklu sanık S.O, önceki savunmalarını tekrar ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık S.O'nun cezalandırılmasına ve mevcut halinin devamına, tutuksuz sanık A.B'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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