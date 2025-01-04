Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Yedikuyular Kayak Merkezi, depremlerden sonra ilk kez sezonu açacak

        İZZET MAZI - Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez sezonu açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedikuyular Kayak Merkezi, depremlerden sonra ilk kez sezonu açacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZZET MAZI - Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından ilk kez sezonu açacak.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve yüksekliği 2 bin 300 metreyi bulan merkez, telesiyej ve kızak yürüyen bandıyla Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerden gelen ziyaretçileri de 5 Ocak'tan itibaren ağırlamaya başlayacak.

        Depremin ardından yaklaşık 2 yıl sonra yeniden kapılarını kayakseverlere açacak olan merkezin, bu sezon 600 bin kişiyi ağırlaması bekleniyor.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, depremin hemen ardından başlatılan çalışmaların gece gündüz demeden devam ettiğini söyledi.

        Her yıl binlerce misafire ev sahipliği yapan ve şehir ekonomisine ciddi katkı sunan kayak merkezinin depremden sonra ilk defa açılacağını dile getiren Görgel, tesislerde gerekli tüm fiziki çalışmaların tamamlandığını aktardı.

        Görgel, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin ilerleyen yıllarda önemli merkezlerden biri olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "2 yıldır burayı hem kar yoksunluğundan hem de depremin etkilerinden dolayı açamamıştık. 5 Ocak'ta tam anlamıyla açmış olacağız. Şu anda bile büyük bir bölümünde aslında açılış yaptık ama 5 Ocak itibarıyla da inşallah tam anlamıyla tüm organizasyonlar hizmete girmiş olacak. Bu sezon 600 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesini hedefliyoruz. Bölgenin en önemli mekanlarından bir tanesi kayak merkezimiz. İnşallah biz de her geçen gün burayı daha da iyileştireceğiz. Sosyal mekanlarla, vatandaşların vakit geçireceği mekanlarla yine ilgili diğer mekanlarla burayı zenginleştirmiş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "Tarihin en büyük ihaneti"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Komşuların "park yeri" kavgası ölümle bitti!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!
        İşlenmiş ette bağırsak kanseri riski!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta şehir içi trafiği rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor
        Kahramanmaraş'ta şehir içi trafiği rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
        Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanına ilişki...
        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanına ilişki...
        Kahramanmaraş'ta kalp kapağı anjiyo yöntemiyle değiştirilen kadın sağlığına...
        Kahramanmaraş'ta kalp kapağı anjiyo yöntemiyle değiştirilen kadın sağlığına...
        Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu
        Epilepsi hastası, düştüğü atık su havuzunda boğuldu
        2 hafta önce çıktığı evine dönmedi, 40 kilometrekarelik alanda izine rastla...
        2 hafta önce çıktığı evine dönmedi, 40 kilometrekarelik alanda izine rastla...