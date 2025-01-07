82 yaşındaki terzi mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 12 yaşındayken terziliğe başlayan 82 yaşındaki Mustafa Kekeç, mesleğini 70 yıldan bu yana ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Kekeç, müşterilerine 4 metrekarelik dükkanında hizmet vermeye devam ediyor.

Mustafa Kekeç, AA muhabirine, Kanlıdere Köprüsü altındaki dükkanlarda 1955 yılında terziliğe adım attığını, ilk olarak parça başı ceket dikerek kalfalığa geçtiğini, mesleği sayesinde 8 çocuğunu büyüttüğünü anlattı.

Şu anda 4 metrekarelik dükkanında terziliğe devam ettiğini, 70 yıldan bu yana yaptığı mesleğini çok sevdiğini dile getiren Kekeç, şöyle konuştu:

"Bu yaşta bu sanatı bırakmak istemiyorum. Bendeki sanat aşkı başkadır, bütün anne ve babalara diyorum ki, çocuklarınızı mutlaka bir sanata yönlendirin, mesleğimiz üzerine konuşuyorum. Sanatkarın sonuna geldik ve gençlere de rica ediyorum. Ne olur, sanat öğrenin. Hangi sanatı öğrenirseniz öğrenin sanatkarsız kalmasın ülkemiz. Ben bu mesleğe çok aşığım. Ben mesleği bu yaşta, seve seve yapmaktayım."