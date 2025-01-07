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        Kahramanmaraş'ta "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında inşa edilen konutlar yükseliyor

        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında yapılan binaların inşası sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:34
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        Kahramanmaraş'ta "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında inşa edilen konutlar yükseliyor
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        Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından "Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında yapılan binaların inşası sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, (TOKİ) Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan konutların tamamlanma aşaması yüzde 70'lere ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından şehir genelinde 27 bin 400 konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

        Yaşanan afetin ardından başlatılan yeni Kahramanmaraş'ın imar ve inşa sürecinin hız kesmeden devam ettiğini aktaran Görgel, şunları kaydetti:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 'Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında şehrimizin en önemli noktalarında modern ve dayanıklı yapıları yükseltiyoruz. Azerbaycan Mahallesi, Trabzon, Hükümet ve Cahit Zarifoğlu caddeleri ile Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanlar, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan şehrimize yeni bir vizyon kazandıracak. Amacımız, 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerine modern ve güvenli konutları teslim etmek. Bu vesileyle şehrimizin yeniden ayağa kalkması için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni Kahramanmaraş, dayanışma ve azmin en özel örneği olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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