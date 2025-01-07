Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyonda, "yağma ve hırsızlık" suçlarından 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve yağma" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.F. yakalandı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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