Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 19 bin 839 olaya müdahale etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2024 yılında toplam 19 bin 839 olaya müdahale etti.

İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, ekipler 64 araç ve 346 deneyimli personel ile 7 bin 594 yangın, 656 trafik kazası, 65 su baskını, 15 boğulma ve 11 bin 509 diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam 19 bin 839 olaya müdahalede bulundu.