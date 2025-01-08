Depremde yıkılan ibadethaneler yeniden ayağa kaldırılıyor

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yıkılan ya da ağır hasar alan 335 camiden 51'i yeniden yapılarak ibadete açıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihya ve inşa çalışmaları kapsamında bir yandan konut, iş yeri, hastane ve okullar yapılırken diğer yandan afetten etkilenen ibadethanelerin de ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, AA muhabirine, kent genelinde depremlerde 1361 camiden 180'inin yıkıldığını, 155'inin ağır ve orta hasar aldığını, yaklaşık 450 camide de az hasar meydana geldiğini söyledi. Kent genelindeki 576 caminin depremlerde hasar almadığını dile getiren Kotan, yıkılan camilerin cemaatle buluşması için yeniden inşa süreçlerinin başladığını ifade etti.

- 95 caminin inşası sürüyor Devlet-millet seferberliğiyle depremden etkilenen alanların yeniden ihyası ve inşası için çalışmaların her alanda sürdürüldüğüne değinen Kotan, şunları kaydetti: "Deprem sürecinin ardından hafif hasarlı camilerimizi cami görevlilerimizin gayreti, hayırseverlerimizin ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın destekleriyle tamir ettirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ağır ve orta hasarlı durumda olan camilerimizde de çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 51 camimizin açılışı yapıldı. Yaklaşık 95 camimizde inşa çalışmalarımız devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız ve başkanlığımızın destekleriyle en kısa zamanda bu camilerimizi de ibadete açmayı ümit ediyoruz."

Kotan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı tarihi camilerde de çalışmaların sürdüğüne değinerek, "Depremde hasar alan camilerimizden yaklaşık 60'ı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı. Bu camilerimizden 20'sinin restorasyon ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı ve yaklaşık 20 caminin de ihale süreci devam ediyor. Geriye kalan camilerimizin tadilatı ve onarımıyla alakalı da hayırseverlerimizin desteğiyle çalışmalarımıza başlayacağız ve camilerimizi ibadete açacağız." diye konuştu.