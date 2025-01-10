Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka dosyadan tutuklu Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Tutuksuz sanık Metin K, Berra E. ile taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

        Tutuksuz sanık Berra E, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beratini istedi.

        Tutuklu sanık Çetin Kurt ise savunmasında suçsuz olduğunu öne sürerek tahliyesini talep etti.

        Sanık Tepebaşı da binayla bir ilgisinin olmadığını savunarak, "Bilirkişi raporunu görmedim, görsem de anlamıyorum. Ben inşaattan da anlamam, öğretmenim, suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanık Çetin Kurt'un yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

        Heyet, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nın tutuklanmasına, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        'Tırnakçı' çetesi! Turistleri soyup göbek attılar!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Dikkat! Karı koca çifti öldüren ihmal!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Selim İleri'ye veda
        Selim İleri'ye veda
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        Tekelleşme iddiaları çoğalıyor
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sıcaklık 6-10 derece düşüyor!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        Bakan Fidan: Suriye teröristlerden arındırılacak
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        Ebrar Sitesi F Blok davasında 1 tahliye, 1 tutuklama
        Ebrar Sitesi F Blok davasında 1 tahliye, 1 tutuklama
        Kayalıklardan düşen avcı için arama çalışma başlatıldı
        Kayalıklardan düşen avcı için arama çalışma başlatıldı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta konuş...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş'ta konuş...
        Bakan Kurum: Türkiye'de umutsuzluk siyasetine asla yer yok
        Bakan Kurum: Türkiye'de umutsuzluk siyasetine asla yer yok
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davaya devam edild...
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davaya devam edild...
        Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı