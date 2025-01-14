Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

        Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

        Kentte geceden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kent merkezi ile Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahlarında seyreden sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.

        Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları için uyardı.

        Öte yandan, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda da etkisini sürdüren sis, araç sürücülerini zorladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Melania Trump Beyaz Saray için hazır
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        Tehlikeli uyarı! Los Angeles'ta yangınlar sürüyor
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        İtirazları kabul edilmedi
        İtirazları kabul edilmedi

        Benzer Haberler

        Depremde 14 kişinin öldüğü Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı
        Depremde 14 kişinin öldüğü Arıkan Otel'e ilişkin davada karar çıktı
        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin davada karar ç...
        Depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı'na ilişkin davada karar ç...
        49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı'nın fenni mesulüne 12 yıl hapis
        49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı'nın fenni mesulüne 12 yıl hapis
        Kayalıklardan düşen avcının cansız bedeni bulundu (2)
        Kayalıklardan düşen avcının cansız bedeni bulundu (2)
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Polat, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen kişi öldü