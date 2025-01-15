Türk bilim insanları atık pet şişelerinden yapay sindirim mekanizması geliştirdi

SİNAN DORUK - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) akademisyenleri, küçük ve büyükbaş hayvanların besinleri ne kadar sürede sindirdiğini, midelerinde ne kadar gaz oluştuğunu ölçmek için kullanılan ve yurt dışından 3 bin 500 liraya ithal edilen tüplerin yerine atık pet şişeleriyle mekanizma geliştirdi.

KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Adem Kamalak ve Doç. Dr. Çağrı Özgür Özkan, geviş getiren hayvanlarda sindirim süreciyle oluşan gazların ölçümünü takip etmek için kullanılan ve ithal edilen cam şırıngaların kullanımı yerine daha ekonomik sistem geliştirmek için çalışma başlattı.

Kamalak ve Özkan, tanesi yaklaşık 3 bin 500 liraya ithal edilen şırıngaların yerine atık pet şişeleri kullanarak 100 liraya yapay sindirim sağlayacak mide sistemini kurmayı başardı.

Laboratuvar şartlarında gerekli testleri yapan akademisyenler, oluşturulan yeni sistemde çeşitli yem örneklerini deneyerek hangi yemin ne kadar sürede sindirilebildiğini ve hayvanın midesinde oluşan metan gazını ölçebiliyor.

- "Tüm dünyayla paylaşmaya hazırız"

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AA muhabirine, küçük ve büyükbaş hayvanların besinleri ne kadar sürede tüketebileceğini ölçmek için kullanılan tüplerin yaklaşık 3 bin 500 liraya ithal edildiğine dikkati çekti.

TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirdikleri projeyle atık şişeler kullanarak sistem kurduklarını aktaran Yasım, "Akademisyenlerimiz yapmış oldukları çalışmayla 100 lira gibi maliyete denk gelen atık pet şişelerle bu sistemi oluşturdu. Hem çevreci hem de daha ucuz olan bu sistemi daha da geliştirerek önce kendi ülkemizde, daha sonra tüm dünyayla paylaşmaya hazırız." diye konuştu.

- Yapay sindirim mekanizması

KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan da ithal edilen "İn vitro göz ölçüm sistemi"ne alternatif olarak geliştirdikleri sistemin kusursuz çalıştığını söyledi.

Oluşturdukları sistemin ithal edilenden 35 kat daha ekonomik ve kapsamlı olduğundan bahseden Kamalak, şunları kaydetti: