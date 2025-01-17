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        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'nin 1. ve 3'üncü blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:15 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:15
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        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi'nin 1. ve 3'üncü blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanık M.B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        Sanık Başkır, binada kaçak kat yapılmadığını ve yapının inşasında yasal düzenlemelere uygun hareket ettiklerini savundu.

        Başkır, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

        "Burası 5 bloktan oluşmaktadır, müteahhiti bir şirkettir, biz buranın görevlileriyiz ve herkese mesleğine göre burada görevlendirme yapılmıştır. Bu binalar 12 katlıdır ve biz 12 kata göre ruhsat aldık. Biz bu binayı yaparken kaçak katımız kesinlikle yoktur. Yaşadığımız depreme 'asrın felaketi' diyorlar ama çok şiddetli bir depremdi ve bu depremin etkisini hepimiz biliyoruz. Binanın yıkılmasına neden olan durum zeminidir. Türkiye'de 8 defa deprem yönetmeliği değişmiştir ama bu yeterli olamamıştır. Bizdeki bu depremlerin bu kadar yıkıma neden olmasının nedeni bilim insanlarının dinlenmemesidir. Bir gün suçsuz olduğumuz ortaya çıkacaktır."

        Tutuklu sanık Özcan Çakmak da binanın altında bulunan bankaların yıkıma etkisinin olduğunu iddia etti.

        Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

        "Cezaevinde olduğumuz için bilirkişi raporu elimize geçmedi. Bankaların yaptığı tadilat bizde de mevcut, merdiven yeri kırılmıştır, eski merdiven yeri kapatılmıştır. Aşağıda müdür için ve bay-bayan tuvaleti yapılmıştır. Kirişlerin delinmesi ve bunların hepsi esaslı tadilatlar olunca ruhsata tabidir ve bunların hiçbirinde ruhsat yoktur. Biz görmedik ama detaylı tadilat yapıldığını duyduk."

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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