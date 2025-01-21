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        Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 33 gün önce kaybolan 81 yaşındaki Duran Manış'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:56
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        Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedine ulaşıldı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 33 gün önce kaybolan 81 yaşındaki Duran Manış'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Halkaçayır Mahallesi'nde oturan ve 19 Aralık 2024 Perşembe günü evden ayrılan Manış, kayboldu.

        Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, yaşlı adamın gidebileceği bölgeler üzerinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        AFAD ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.

        Devlet Su İşleri ekipleri, Maksutuşağı Mahallesi'nde bulunan su kanalında temizlik yaptığı sırada bir kişinin kanalda hareketsiz yerde yattığını fark etti.

        Durumun bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaşlı adamın cesedi kanaldan çıkarılarak, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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