Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedine ulaşıldı

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Devlet Su İşleri ekipleri, Maksutuşağı Mahallesi'nde bulunan su kanalında temizlik yaptığı sırada bir kişinin kanalda hareketsiz yerde yattığını fark etti.

AFAD ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalardan sonuç alınamadı.

Alınan bilgiye göre, Halkaçayır Mahallesi'nde oturan ve 19 Aralık 2024 Perşembe günü evden ayrılan Manış, kayboldu.

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