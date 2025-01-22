Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 42 kişinin öldüğü Bad-ı Saba Konutları A Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 42 kişinin yaşamını yitirdiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu ile tutuksuz sanıklar H.K, Ö.F.T, A.E.Ç, L.V, H.K, A.Ö.D, A.F.T. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

        Sanık Şahin Avşaroğlu, 23 aydır tutuklu olduğunu, hem psikolojik hem de sağlık sorunları yaşadığını belirterek suçlamaları reddetti ve beraatini talep etti.

        Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savundu.

        Mahkeme heyeti ara kararında, dosyanın yeni bilirkişi heyetine tevdine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Yangın merdiveni girişi alevler içerisinde!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Oğlunu tüfekle vurup teslim olmamıştı! 8 yaşındaki Demir'den acı haber!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedine ulaşıldı
        Kahramanmaraş'ta kayıp kişinin cesedine ulaşıldı
        33 gündür aranıyordu, sulama kanalında cansız bedeni bulundu
        33 gündür aranıyordu, sulama kanalında cansız bedeni bulundu
        Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa etti
        Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa etti
        Çağlayancerit Belediye Başkanı Göktaş, İYİ Parti'den istifa etti
        Çağlayancerit Belediye Başkanı Göktaş, İYİ Parti'den istifa etti
        Kahramanmaraş'ta 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklan...
        Kahramanmaraş'ta 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklan...
        Kaldırımda yürüyen kadını yumruklayan şüpheli tutuklandı
        Kaldırımda yürüyen kadını yumruklayan şüpheli tutuklandı