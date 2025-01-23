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        Afşin'de kayalıklara düşen kişi kurtarıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:21
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        Afşin'de kayalıklara düşen kişi kurtarıldı
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        Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Arıtaş Mahallesi'ndeki Dikmen Dağı'na arkadaşlarıyla birlikte yürüyüşe giden 16 yaşındaki Umut Bolat'ın kayalıklardan düşerek yaralandığını görenler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Arazi koşullarının zorlu olması dolayısıyla olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afşin İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, ilk müdahalenin ardından genci sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

        Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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