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        Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, cep telefonu ve aksesuarı satan iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 22:16 Güncelleme: 23.01.2025 - 22:16
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        Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, cep telefonu ve aksesuarı satan iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.

        Tarihi Kapalı Çarşı'da cep telefonu ve aksesuarı satan iş yerine gelen Mehmet P, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince yapılan uyarıya rağmen elindeki tüfeği bırakmayan zanlı, elinden vurularak etkisiz hale getirildi.

        Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

        Mehmet P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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