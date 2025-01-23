Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, cep telefonu ve aksesuarı satan iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, cep telefonu ve aksesuarı satan iş yerine tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
Tarihi Kapalı Çarşı'da cep telefonu ve aksesuarı satan iş yerine gelen Mehmet P, henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle ateş etmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince yapılan uyarıya rağmen elindeki tüfeği bırakmayan zanlı, elinden vurularak etkisiz hale getirildi.
Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.
Mehmet P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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