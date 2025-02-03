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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 303 konut hak sahiplerine teslim edildi

        SİNAN DORUK - Baykar'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler için yaptırdığı 303 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:26
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Baykar'ın Kahramanmaraş'ta yaptırdığı 303 konut hak sahiplerine teslim edildi
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        SİNAN DORUK - Baykar'ın 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedeler için yaptırdığı 303 kalıcı konut hak sahiplerine teslim edildi.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasar alanlar için konutların yapımı devam ediyor.

        Bu kapsamda depremin hemen ardından merkez Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde Baykar tarafından inşa edilen 303 kalıcı konut, kura çekiminin ardından hak sahiplerine teslim edildi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

        Devlet-millet işbirliğinde depremin yıkıcı etkilerinin ortadan kaldırılması adına başlatılan çalışmayla Kahramanmaraş'ın büyük bir şantiye alanına dönüştüğünü anlatan Ünüler, şimdiye kadar 34 bin 600 konutun teslim edildiğini söyledi.

        Bölgenin kalkınmasına emek veren hayırseverlere teşekkür eden Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Baykar yaptığı 303 konutunu 2024 yılı sonunda bize teslim etti. Biz de kuralarını çektik ve hak sahibi vatandaşlarımıza dağıttık. İlimizde hayırsever sahibi olarak yapılan tek konutlardır. Bölgede yaşam başladı ve hak sahipleri peyderpey gidip evlerine yerleşiyorlar. Baykar konutlarının tamamı 3 artı 1 ve son derece güzel bir yerde." diye konuştu.

        Ünlüer, konutların zemin artı 4 kat olarak inşa edildiğini de sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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