ELDER, Kahramanmaraş'ta basın gezisi düzenledi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta basın turu düzenledi.

ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, basın turunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından enerji altyapısında yapılan yatırımlar hakkında Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta elektrik dağıtım hizmeti sunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinden bilgi alarak, saha incelemesi yaptıklarını söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş ve Adıyaman'da enerji arz güvenliğinin sağlanması için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"ELDER olarak elektrik dağıtım sektörünün sahadaki dönüşüm ve yatırım süreçlerini yakından izliyoruz. Yüzyılın en büyük deprem felaketinin en çok etkilediği bölgelerde hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan çalışmaları sektöre önemli katkılar sağlıyor. Bu tür saha ziyaretleri, enerji arz güvenliğini artıran ve tüketici memnuniyetini yükselten projelerin kamuoyuna tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. ELDER olarak, sektördeki güncel gelişmeleri yerinde inceleyip, dağıtım şirketlerinin uygulamalarını halkla paylaşmak için her ay düzenli saha ziyaretleri yapıyoruz. Bu doğrultuda, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 1,8 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin projelerini sahada gözlemleme şansı bulduk. 6 Şubat deprem felaketinin ardından hızlı bir iyileşme sürecinden geçen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin, bölgesinde önemli yeniliklere imza atarak sektörümüzün dinamik ve çözüm odaklı yapısını gözler önüne serdiğini ayrıca altyapı ile birlikte dijitalleşme ve teknolojiye yönelik yatırımların da hız kesmediğini gördük."

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan da depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Deprem bölgesine son iki yılda 5,2 milyar lira yatırım yapıldığını belirten İlbasan, şöyle devam etti: