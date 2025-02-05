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        ELDER, Kahramanmaraş'ta basın gezisi düzenledi

        Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta basın turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:34 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:34
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        ELDER, Kahramanmaraş'ta basın gezisi düzenledi
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        Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta basın turu düzenledi.

        ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, basın turunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ardından enerji altyapısında yapılan yatırımlar hakkında Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta elektrik dağıtım hizmeti sunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinden bilgi alarak, saha incelemesi yaptıklarını söyledi.

        Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerinin ardından büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş ve Adıyaman'da enerji arz güvenliğinin sağlanması için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

        "ELDER olarak elektrik dağıtım sektörünün sahadaki dönüşüm ve yatırım süreçlerini yakından izliyoruz. Yüzyılın en büyük deprem felaketinin en çok etkilediği bölgelerde hizmet veren AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan çalışmaları sektöre önemli katkılar sağlıyor. Bu tür saha ziyaretleri, enerji arz güvenliğini artıran ve tüketici memnuniyetini yükselten projelerin kamuoyuna tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. ELDER olarak, sektördeki güncel gelişmeleri yerinde inceleyip, dağıtım şirketlerinin uygulamalarını halkla paylaşmak için her ay düzenli saha ziyaretleri yapıyoruz. Bu doğrultuda, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 1,8 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin projelerini sahada gözlemleme şansı bulduk. 6 Şubat deprem felaketinin ardından hızlı bir iyileşme sürecinden geçen AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş'nin, bölgesinde önemli yeniliklere imza atarak sektörümüzün dinamik ve çözüm odaklı yapısını gözler önüne serdiğini ayrıca altyapı ile birlikte dijitalleşme ve teknolojiye yönelik yatırımların da hız kesmediğini gördük."

        AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet İlbasan da depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Deprem bölgesine son iki yılda 5,2 milyar lira yatırım yapıldığını belirten İlbasan, şöyle devam etti:

        "6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremlerden sonra, çok hızlı bir biçimde aksiyon alarak bölgemizde kaliteli ve kesintisiz enerji arzını güvence altına almak için yatırım ve bakım planlamamızı hayata geçirdik. Depremin üzerinden geçen iki yılın ardından, 2011 yılında gerçekleştirilen devirden bu yana yaptığımız toplam 13,4 milyar lira tutarındaki yatırımımızın yaklaşık yüzde 40'ı olan 5,2 milyar liralık kısmını, depremden sonraki dönemde gerçekleştirdik. Yine bakım çalışmalarına yönelik harcamalarımıza bakıldığında, benzer bir tablo görmek mümkün. Deprem sonrası gerçekleştirdiğimiz bakım harcaması yaklaşık 390 milyon liraya ulaşmış durumda. 2025 yılı için ise planlamamız 305 milyon lira düzeyinde olacak. 2025 yılı sonuna kadar planladığımız tutarların tamamını sahaya yansıtacağımıza olan inancım tamdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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