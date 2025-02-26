Kahramanmaraş'ta jandarmadan sürücü ve yolculara trafik kuralları eğitimi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma trafik ekipleri, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülere yönelik bilgilendirme yaptı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma trafik ekipleri, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülere yönelik bilgilendirme yaptı.
Jandarma ekipleri, kazaların önlenmesi ve güvenli yolculuğun sağlanması maksadıyla trafik denetimlerini sıklaştırıldı.
Osmaniye - Kahramanmaraş kara yolu üzerindeki uygulama noktasında araçları durduran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederek trafikte yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek maksadıyla sürücülere uyarılarda bulundu.
Bilgilendirme faaliyeti kapsamında sürücü ve yolculara broşür dağıtan ekipler, özellikle emniyet kemerinin takılmasının olası kazalarda ölüm ve yaralanma riskini en aza indirdiğine dikkat çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.