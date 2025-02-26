Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen iki ayrı kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1 milyon 287 bin adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı makaron, 19 bin 200 içerisi doldurulmuş tek dal sigara, 80 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik sigara dolum makinesi hava kompresörü ve 26 bin 100 sigara ele geçirdi.

Operasyon kapsamında H.D, O.B ve H.D gözaltına alındı.