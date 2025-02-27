Kahramanmaraş merkezli depremlerde 84 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Hünkar Apartmanı'ndaki 84 kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık A.Ö. bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanık İ.İ. ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Başka dosyadan tutuklu sanık F.İ. ve tutuksuz sanık N.B. ile taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık N.B. daha önceki beyanlarını tekrar ederek, apartmanın statik fenni mesulü olarak bir yıllık sözleşme yaptığını belirterek, görevinin temel ve beş katın inşasıyla sona erdiğini, denetim yetkisinin belediyelerde olduğunu, görevini eksiksiz yerine getirdiğini savundu.

Sanık F.İ. ise depremde kardeşini kaybettiğini, binada kendisinin de oturduğunu belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü ve beraatini talep etti.

Sanık A.Ö. de savunmasında suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık İ.İ. ise önceki beyanlarını tekrar ederek suçsuz olduğunu savundu.

Müştekilerden Sıla Danyeri, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.