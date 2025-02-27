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        Vakıflar Genel Müdürü Aksu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki vakıf eserlerini inceledi

        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bazı tarihi vakıf eserlerinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 19:12 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:59
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        Vakıflar Genel Müdürü Aksu, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki vakıf eserlerini inceledi
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        Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen bazı tarihi vakıf eserlerinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi ve kültürel varlıkların aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda kente gelen ve tarihi Ulu Cami başta olmak üzere Saraçhane, Taşhan, İklime Hatun, Boğazkesen, Arasa Çığıçığ, İsa Divanlı, Beyazıtlı, Şekerli, Sarayaltı ve Acemli camilerinde incelemelerde bulunan Aksu, yetkililerden bilgi aldı.

        Aksu, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret ederek, kentteki tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

        Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül de Genel Müdür Aksu'ya ziyaretlerinde eşlik etti.

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