Emlak Konut Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta günlük 20 bin kişiye iftar verecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Emlak Konut Genel Müdürlüğünün desteğiyle ramazan ayında günlük 20 bin kişiye iftar verileceğini söyledi.

Görgel, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler ve destek programlarına ilişkin Abdulhamithan Camisi'nin bahçesinde basın toplantısı düzenledi.

Başkan Görgel, "İlçemde İftar Var" sloganıyla 11 ilçede ramazan sofraları kurulacağını belirtti.

Milli İrade Meydanı ve Namık Kemal Mahallesi'nde, Emlak Konut Genel Müdürlüğünün katkılarıyla iftar çadırları kurulacağını ifade eden Görgel, bu çadırlarda günlük 20 bin kişiye iftar verileceğini söyledi.

Ramazan ayına özel olarak 100 milyon lira değerinde bir destek paketi hazırlandığını açıklayan Görgel, "Derman Kart aracılığıyla 40 bin hemşerimize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kahramanmaraş'ta ilk kez "Emekli Pazar Desteği" uygulamasının hayata geçirileceğini belirten Başkan Görgel, "60 yaş üstü, emekli aylığından başka geliri olmayan hemşerilerimiz için 2 bin 500 lira değerinde Emekli Pazar Desteği sağlamış olacağız. Toplamda 25 milyon Türk lirası değerinde bir destek öngörüyoruz." diye konuştu.