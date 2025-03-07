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        Kahramanmaraş'ın "doğa timleri" 4 ayda 1322 yaban hayvanı tespit etti

        GÖKHAN ÇALI - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Kahramanmaraş'ta son 4 ayda gerçekleştirdikleri yaban hayvanı envanter çalışmasında 1100 yaban keçisi ve 222 kızıl geyik tespit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:08
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        Kahramanmaraş'ın "doğa timleri" 4 ayda 1322 yaban hayvanı tespit etti
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        GÖKHAN ÇALI - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Kahramanmaraş'ta son 4 ayda gerçekleştirdikleri yaban hayvanı envanter çalışmasında 1100 yaban keçisi ve 222 kızıl geyik tespit etti.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürü Faruk Tülücü, AA muhabirine, yaban hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde çalışma yaptıklarını söyledi.

        Tülücü, kasım ayında başlayıp şubata kadar süren envanter çalışmalarının, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Ekiplerin 8 ayrı sahada gözlek yöntemiyle sayım yaptığını anlatan Tülücü, "Her saha için ayrı bir planlama yapılıyor. Aynı anda gerçekleştirilen sayımlarla popülasyon yoğunluğu, yavru sayısı, erkek ve dişi birey oranları belirleniyor." dedi.

        - "Her saha için ayrı ayrı plan yapılıyor"

        Tülücü, elde edilen verilerin yaban hayatı yönetim planlarına temel oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Her saha için ayrı ayrı plan yapılıyor ve gözlekler oluşturuluyor. Oluşturulan bu gözleklerde aynı anda sayım gerçekleştiriliyor. Alınan verilerle popülasyonun yoğunluğu, dinamiği, yavru sayısı, erkek ve dişi birey sayılarını tespit ediyoruz. Ayrıca, bu veriler kayıt altına alınarak yaban hayatı yönetim planlarına altlık oluşturuyor. Bu veriler, yaban hayatını yönetirken onların habitatlarının korunması anlamında bize büyük destek sağlıyor. Bu kapsamda, Kasım-Şubat ayları arasında 8 sahada sayım yaptık ve bu sayım neticesinde yaklaşık 1100 yaban keçisi ve 222 kızıl geyik tespit ettik."

        Bu çalışmaların yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir yönetimi açısından kritik rol oynadığını dile getiren Tülücü, usulsüz ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında son bir yılda kaçak avlanan 165 kişiye yaklaşık 2 milyon 100 bin lira ceza uygulandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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