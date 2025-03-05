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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı

        –Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 05.03.2025 - 20:46
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        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı
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        –Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Türk Kızılay tarafından "Kalbimiz Bir, Soframız Bir" sloganıyla Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen kent iftarında konuşan Yılmaz, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı.

        İlk iftar programını Kahramanmaraşlı vatandaşlarla yapmayı önemsediklerini belirten Yılmaz, "Ramazan ayı, aslında sevdiklerinizle sofranın etrafında buluştuğunuz zaman güzel, birlikte bir lokmayı bölüştüğünüz zaman son derece kıymetli. Biz de ilk iftar programımızda sizlerle, Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle bir araya gelmeyi istedik, çok teşekkür ediyoruz. Bugün, bu çadır Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine de bu programa destek oldukları için teşekkür ediyoruz." dedi.

        Türk Kızılay olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, "Biz, Türk Kızılay ailesi olarak, bizler son güne kadar, sizler başınızı yastığa huzurla koyana kadar, sizlerin yanından ayrılmayacağız, sizlerin elini hiç bırakmayacağız. Bugünlerden hep birlikte, millet olarak daha güçlü çıkacağız inşallah." diye konuştu.

        Kent iftarına Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programda, Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler, çocukların yüzlerini boyadı, oyun oynadı, pamuk şeker dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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