Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın öğleden sonra Alameşe Mahallesi, Gökçeayrık mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen alev ve dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarüzerine bölgeye Orman İşletmesi Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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