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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:45
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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın öğleden sonra Alameşe Mahallesi, Gökçeayrık mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormandan yükselen alev ve dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarüzerine bölgeye Orman İşletmesi Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın 4 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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