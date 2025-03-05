Kahramanmaraş'ta yanan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, gece saatlerinde ilçenin kırsalındaki Efirağızlı Mahallesi’ndeki Kaya ailesinin evinde çıktı. 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede her yeri sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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