Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Cafer B. yönetimindeki 58 ED 611 plakalı otomobil, Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Sancar B. (48) ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sancar B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.