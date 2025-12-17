Habertürk
        Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye ceza uygulandı

        Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye ceza uygulandı

        Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 6 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:59
        Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye ceza uygulandı
        Kahramanmaraş'ta trafikte tehlikeli hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan 6 sürücüye idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan otomobil ve motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, plaka bilgileri ve görüntülerden kimlikleri tespit edilen sürücülere idari para cezası uyguladı.

        Ayrıca sürücüler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

