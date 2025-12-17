Kahramanmaraş'ta trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye ceza uygulandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve o anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan otomobil ve motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

