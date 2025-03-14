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        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ta motosiklet, otomobil ve polis ekip otosunun çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:41
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        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ta motosiklet, otomobil ve polis ekip otosunun çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis memuru, 4 kişi yaralandı.

        A.F. (45) yönetimindeki 46 AAD 973 plakalı otomobil, Bahçeci Hoca Bulvarı'nda önünde seyreden C.A. (24) yönetimindeki 46 AKN 824 plakalı motosiklete çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek önce polis ekip otosuna, ardından 46 AHZ 513 plakalı otomobile çarptıktan sonra durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan A.F. ve C.A. ile polis memurları H.H.B. ve A.N.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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