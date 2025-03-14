Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan A.F. ve C.A. ile polis memurları H.H.B. ve A.N.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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