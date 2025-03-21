Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mesut Başkır, Özcan Çakmak, tutuksuz sanık Metin B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mesut Başkır, mahkemede yaptığı savunmada, inşaatta herhangi bir kaçak ya da hatalı imalatın olmadığını öne sürdü.

İnşaatın, belediye meclisinin 28 Nisan 1985 tarihli kararıyla 12 kata çıkarıldığını belirten Başkır, "İkinci bilirkişi raporunda iddia edildiği gibi, inşaatımızda kaçak ve yanlış yapılmış hiçbir imalat yoktur. İmar durumu ilk olarak 8 kat ve emsali de 2 olmasına rağmen, 28 Nisan 1985 tarihli raporla belediye meclisince değişikliğe uğratılarak, emsali yine 2 olarak kalması kaydıyla inşaat yapılabileceği ifade edilmiştir. Asrın felaketi olan depreme hiç suç yüklenmiyor, bütün suç yapımcının üzerine kalıyor." ifadelerini kullandı.

Sanık Özcan Çakmak ise bilirkişi raporunu eleştirerek, "Kahramanmaraş'a hazır beton 2003 yılları sonrasında geldi. Penta Park Siteleri depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir." dedi ve tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık Metin B. ise muhasebe biriminde çalıştığını, inşaat sürecinde herhangi bir dahli olmadığını savundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis isteniyor.