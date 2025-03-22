Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı yüzde 42,2 oldu

Kahramanmaraş'taki 8 barajda geçen yılın mart ayında yüzde 76,6 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bu yıl yüzde 42,2 oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 4,4 milyar metreküp depolama hacmine sahip Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Kartalkaya, Sarıgüzel, Adatepe, Kandil ve Ayvalı barajlarındaki toplam su miktarı, bahar yağışlarıyla 2 milyar 5 milyon metreküp olarak ölçüldü.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AA muhabirine, bahar dönemindeki yağışların barajlara olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

Kirişci, Adatepe Barajı'nın sulama, enerji, termik santral proses suyu, Kandil, Sır ve Sargüzel barajlarının enerji, Kılavuzlu Barajı'nın sulama ve enerji, Kartalkaya Barajı'nın sulama, içme suyu, taşkın ve enerji, Menzelet Barajı'nın sulama, enerji ve içme suyu, Ayvalı Barajı'nın ise sulama, içme suyu, taşkın alanında kullanıldığını dile getirdi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliği ve kuraklığın en çok tartışılan en çok konuşulan konular arasında yer aldığını anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş su şehridir. Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp. Sadece Kahramanmaraş'ın su kaynağı 7,5 milyar metreküp. Su potansiyelinin yüzde 6,65'ine tek il olarak sahibiz. Normalde her ilin eşit paya sahip olması söz konusu olmuş olsaydı bu yüzde 1,38'e tekabül edecekti ama bizim şu anda payımız yüzde 6,65, bunun yaklaşık beş katı. Yani biz Türkiye ortalamasının beş katı büyüklükte bir su kaynağına sahip şehiriz. Geçtiğimiz yıl aynı günlerde barajlarda yüzde 76,6 düzeyde bir doluluk oranı varken bugünkü doluluk oranı yüzde 42,2'lere kadar gerilemiş durumda. Buradan hareketle de bu barajlarımızı biz çok özenli, çok dikkatli kullanmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Suyun çok bilinçli olarak tüketilmesi gerektiğini, suyun yüzde 77'sinin tarımsal sulamalarda geri kalan kısmının ise sanayi ve içme suyu olarak tüketildiğini ifade eden Kirişci, şöyle devam etti: