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        Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı yüzde 42,2 oldu

        Kahramanmaraş'taki 8 barajda geçen yılın mart ayında yüzde 76,6 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bu yıl yüzde 42,2 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:26 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:01
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        Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı yüzde 42,2 oldu
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        Kahramanmaraş'taki 8 barajda geçen yılın mart ayında yüzde 76,6 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bu yıl yüzde 42,2 oldu.

        AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 4,4 milyar metreküp depolama hacmine sahip Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Kartalkaya, Sarıgüzel, Adatepe, Kandil ve Ayvalı barajlarındaki toplam su miktarı, bahar yağışlarıyla 2 milyar 5 milyon metreküp olarak ölçüldü.

        TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, AA muhabirine, bahar dönemindeki yağışların barajlara olumlu yansımaları olduğunu söyledi.

        Kirişci, Adatepe Barajı'nın sulama, enerji, termik santral proses suyu, Kandil, Sır ve Sargüzel barajlarının enerji, Kılavuzlu Barajı'nın sulama ve enerji, Kartalkaya Barajı'nın sulama, içme suyu, taşkın ve enerji, Menzelet Barajı'nın sulama, enerji ve içme suyu, Ayvalı Barajı'nın ise sulama, içme suyu, taşkın alanında kullanıldığını dile getirdi.

        Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de iklim değişikliği ve kuraklığın en çok tartışılan en çok konuşulan konular arasında yer aldığını anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş su şehridir. Türkiye'nin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp. Sadece Kahramanmaraş'ın su kaynağı 7,5 milyar metreküp. Su potansiyelinin yüzde 6,65'ine tek il olarak sahibiz. Normalde her ilin eşit paya sahip olması söz konusu olmuş olsaydı bu yüzde 1,38'e tekabül edecekti ama bizim şu anda payımız yüzde 6,65, bunun yaklaşık beş katı. Yani biz Türkiye ortalamasının beş katı büyüklükte bir su kaynağına sahip şehiriz. Geçtiğimiz yıl aynı günlerde barajlarda yüzde 76,6 düzeyde bir doluluk oranı varken bugünkü doluluk oranı yüzde 42,2'lere kadar gerilemiş durumda. Buradan hareketle de bu barajlarımızı biz çok özenli, çok dikkatli kullanmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum."

        Suyun çok bilinçli olarak tüketilmesi gerektiğini, suyun yüzde 77'sinin tarımsal sulamalarda geri kalan kısmının ise sanayi ve içme suyu olarak tüketildiğini ifade eden Kirişci, şöyle devam etti:

        "Artık suyu merkeze alan bir tarımsal faaliyeti de bu vesileyle öngördüğümüzü belirtmek isterim. Buna da biz planlı tarım adını veriyoruz. Yani üretici her istediği ürünü üretmiyor olması üretmeye yeltenmemesi esas olmalı. Buradan hareketle de bunu buradan vatandaşlarımıza da söylemiş olalım biz artık örneğin Kartalkaya'dan tarımsal amaçlı sulama için su veremeyeceğiz çünkü böyle bir suyumuz şu anda yok. Ayvalı'nın depolama kapasitesi normalde 67 milyon metreküp fakat Ayvalı şu anda 1 milyon metreküp düzeyine indi yani su seviyesi yüzde 1,6'lar mertebesinde. Biz bu barajımızı ve Kartalkaya'yı korumak zorundayız. Zira her barajda içme suyu kullanımı bizim önceliğimiz. Buradan hareketle de bu iki barajın kendi sulama sahasında olan alanlara sulama suyu veremeyeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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