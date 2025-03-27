Bölge çiftçisinden alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Toktut Derneğince ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Toktut Derneği saha sorumlusu Vildan Çoban, 250 gıda kolisini ulaşımı zor kırsal mahallelere ulaştıracaklarını ifade etti.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Çoban, şunları söyledi:

"Kolilerimizin içerisinde zeytin yağı, bulgur, mercimek, salça, zeytin bulunmakta. Tamamen yerel üreticilerimizin ürettiği ürünlerden hazırladık kolilerimizi. Hem üreticimizi kalkındırmak hem de yerel ekonomiyi destekleyerek ihtiyaç sahibi ailelerimize bu kolilerimizi ulaştırıyoruz. Sadece gıda yardımı yapmıyoruz. Bölgede 10 bölgede 10 ve 20 tonluk su arıtma ünitelerimiz bulunmakta. Bu su tanklarımız da konteyner kentlerimizdeki depremzede vatandaşlarımızın günlük su ihtiyacını karşılıyor.