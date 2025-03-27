Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisine dava açıldı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisine dava açıldı
        ABONE OL

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi B Blok'un yapımına izin verilmesine ilişkin 9 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, binanın yapıldığı dönem Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan M.D, F.Y, V.Ç, M.E.E, Ç.H, H.M.G, H.Ç, Z.A.Ş. ve F. D'nin yapı ruhsatı ve kullanım izinleriyle ilgili mevzuata aykırı işlem yaptıkları ve ihmallerinin bulunduğu belirtildi.

        Hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporları ve elde edilen deliller ışığında şüphelilerin görevlerini yerine getirirken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri, mevzuata aykırı yapı projelerine onay verdikleri, inşaat sürecini yönetmeliklere uygun denetlemedikleri ifade edilerek "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla kamu davası açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kaydedildi.

        Sanıklar, 21 Nisan'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada hakim karşına çıkacak.

        Ebrar Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin 19 Şubat'taki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, aynı suçtan 18 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz sanıklar S.T, M.T. ve A.D. hakkında ise beraat kararı verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB rezervlerinde gerileme
        TCMB rezervlerinde gerileme
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        İçişleri Bakanlığı bayramda trafik tedbirlerini açıkladı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Juventus cephesinde Mourinho'ya kanca!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Zelenskiy: Putin yakında ölecek
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        "Bazı topraklarda" yeşermeyen futbol yıldızları
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        6 çocuk annesini katletmişti! Katil kocadan haber var!
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Polat ailesinin ve Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!
        Omega-3 tüketmenin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        Bölge çiftçisinden alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar
        Bölge çiftçisinden alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar
        Tescilli "Maraş çöreği" için ustalar bayram mesaisinde
        Tescilli "Maraş çöreği" için ustalar bayram mesaisinde
        Yoğun bakımda kanaması başlayan hasta, hemşiresinin kanıyla hayata tutundu
        Yoğun bakımda kanaması başlayan hasta, hemşiresinin kanıyla hayata tutundu
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta 4 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu
        Kahramanmaraş'ta 4 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu
        Kahramanmaraş'ta down sendromlu öğrenciler kurabiye yaptı
        Kahramanmaraş'ta down sendromlu öğrenciler kurabiye yaptı