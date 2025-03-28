Kahramanmaraş'ta uyuşturucu davası sanıklarına hapis ve para cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan yargılanan 6 sanığa hapis ve para cezası verildi.

Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar B.B. A.B, E.Ş, tutuksuz sanıklar Ç.A, Ö.B. ve İ.B. ile avukatları katıldı.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanıklardan A.B., B.B. ve E.Ş'yi 22 yıl 6'şar ay hapis ve 225 bin lira, İ.B'yi 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin lira, Ç.A. ve Ö.B'yi ise 8 yıl 4'er ay hapis ve 83 bin 300'er lira adli para cezasına çarptırdı.