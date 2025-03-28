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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu davası sanıklarına hapis ve para cezası

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan yargılanan 6 sanığa hapis ve para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:41 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:41
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu davası sanıklarına hapis ve para cezası
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan yargılanan 6 sanığa hapis ve para cezası verildi.

        Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar B.B. A.B, E.Ş, tutuksuz sanıklar Ç.A, Ö.B. ve İ.B. ile avukatları katıldı.

        Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanıklardan A.B., B.B. ve E.Ş'yi 22 yıl 6'şar ay hapis ve 225 bin lira, İ.B'yi 18 yıl 9 ay hapis ve 187 bin lira, Ç.A. ve Ö.B'yi ise 8 yıl 4'er ay hapis ve 83 bin 300'er lira adli para cezasına çarptırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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