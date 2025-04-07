Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden AA Kahramanmaraş Bürosu'na ziyaret
KAHRAMANMARAŞ(AA)– Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Anadolu Ajansı
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