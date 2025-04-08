Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Göksu ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak, Ekinözü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alabacak'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi önce Soysallı Mahallesi'ndeki babaevine ardından törenin düzenleneceği mahalle mezarlığına getirildi.

Buradaki törene, Abacak'ın ailesi ve yakınları ile Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Bahadır Taphasan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Alabacak'ın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Bolu 2. Komando Tugayı kadrosunda sözleşmeli er olarak görev yapan Hüseyin Alabacak yönetimindeki 46 AER 538 plakalı hafif ticari araç, dün şarampole devrilmiş, kazada Alabacak yaşamını yitirirken bir hafta önce nişanlandığı Elif Alabacak ise ağır yaralanmıştı.