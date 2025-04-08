Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesi tanıtıldı

        Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek için hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 08.04.2025 - 17:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesi tanıtıldı
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek için hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) işbirliğinde yürüteceği projenin tanıtım toplantısı, Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, açılışta yaptığı konuşmada, güçlü toplumun temelinin güçlü bireylerden geçtiğini, en önemli unsurun da güçlü kadınlar olduğunu ifade etti.

        Kadınların gastronomi, ekonomi, sosyal hayat ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Beşen, "Hayata geçirilen projenin kadınlarımıza kendilerini yetiştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bireyler haline gelebilecekleri bir yol haritası sunacağına inanıyorum." dedi.

        KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kadınların insanlık tarihi boyunca ekonomik kalkınma ve üretimde aktif rol aldığına değindi.

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Güner, kadın istihdamına katılımın artırılması için somut adımların atıldığını belirtti.

        Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının toplumun refahını artırdığını aktaran Güner, "Kadınlara eşit fırsatlar ve destekleyici çalışma ortamı sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İŞKUR olarak KADEM Kadın Destek Merkezi ile istihdam odaklı çalışmalarda yer aldık. Deprem bölgesindeki kadınların desteklenmesi için hazırlanan bu projeyi de son derece kıymetli buluyoruz." açıklamasında bulundu.

        - 5 ilde 10 binden fazla kadına ulaşıldı

        KADEM Kadın Destek Merkezi Koordinatörü Feyzanur Polat Toprak da 5 ilde 10 binden fazla kadına ulaştıklarını, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının sarılmasına destek olmayı amaçladıklarını ve yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

        Toprak, şöyle konuştu:

        "Projelerimiz, ihtiyaç analizine dayalı, nerede ne yapabiliriz, hangi alanda bu sosyal etki ve gücü artırabiliriz sorularına yanıtlardan biri. Malum Kahramanmaraş ülkemizin çok güçlü gastronomi mirası ve kaynaklarına sahip kentlerimizden biri. Deprem sonrası kadınların gastronomi mirasına sahip çıkması, onların toplumsal iyileşmelerine yardımcı olunması ve ekonomik kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırılması için bir çalışma tasarladık. Hedefimiz ilk bir yıl içerisinde 100 kadını nitelikli istihdama kavuşturmak."

        KADEM İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ise kadınların desteklenmesinin yanı sıra aile ve toplumdaki rolünün güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti.

        Konuşmaların ardından katılımcılara kentin yöresel yemekleri tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        Hamile kadını ve bir kişiyi katletmişlerdi... Yerlikaya'dan açıklama!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi to...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi to...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüphel...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüphel...
        Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden AA Kahramanmaraş Bürosu'na ziy...
        Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden AA Kahramanmaraş Bürosu'na ziy...
        Tarladan yol geçirme kavgası; 7 yaralı, 2 tutuklama
        Tarladan yol geçirme kavgası; 7 yaralı, 2 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 34 tutuklama
        Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonuna 34 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları yürüyüşle protesto edildi
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları yürüyüşle protesto edildi