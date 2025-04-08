Kahramanmaraş'ta "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesi tanıtıldı

Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki kadınlara destek için hayata geçirilen "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) işbirliğinde yürüteceği projenin tanıtım toplantısı, Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, açılışta yaptığı konuşmada, güçlü toplumun temelinin güçlü bireylerden geçtiğini, en önemli unsurun da güçlü kadınlar olduğunu ifade etti.

Kadınların gastronomi, ekonomi, sosyal hayat ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Beşen, "Hayata geçirilen projenin kadınlarımıza kendilerini yetiştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri, ekonomik ve sosyal anlamda daha güçlü bireyler haline gelebilecekleri bir yol haritası sunacağına inanıyorum." dedi.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, kadınların insanlık tarihi boyunca ekonomik kalkınma ve üretimde aktif rol aldığına değindi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ali Güner, kadın istihdamına katılımın artırılması için somut adımların atıldığını belirtti. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının toplumun refahını artırdığını aktaran Güner, "Kadınlara eşit fırsatlar ve destekleyici çalışma ortamı sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. İŞKUR olarak KADEM Kadın Destek Merkezi ile istihdam odaklı çalışmalarda yer aldık. Deprem bölgesindeki kadınların desteklenmesi için hazırlanan bu projeyi de son derece kıymetli buluyoruz." açıklamasında bulundu. - 5 ilde 10 binden fazla kadına ulaşıldı KADEM Kadın Destek Merkezi Koordinatörü Feyzanur Polat Toprak da 5 ilde 10 binden fazla kadına ulaştıklarını, 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının sarılmasına destek olmayı amaçladıklarını ve yüz güldürücü sonuçlar elde ettiklerini anlattı. Toprak, şöyle konuştu: "Projelerimiz, ihtiyaç analizine dayalı, nerede ne yapabiliriz, hangi alanda bu sosyal etki ve gücü artırabiliriz sorularına yanıtlardan biri. Malum Kahramanmaraş ülkemizin çok güçlü gastronomi mirası ve kaynaklarına sahip kentlerimizden biri. Deprem sonrası kadınların gastronomi mirasına sahip çıkması, onların toplumsal iyileşmelerine yardımcı olunması ve ekonomik kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırılması için bir çalışma tasarladık. Hedefimiz ilk bir yıl içerisinde 100 kadını nitelikli istihdama kavuşturmak."