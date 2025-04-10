Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren emniyet mensuplarının hatıraları, İl Emniyet Müdürlüğü binasında oluşturulan anı köşesinde yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor
        ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitiren emniyet mensuplarının hatıraları, İl Emniyet Müdürlüğü binasında oluşturulan anı köşesinde yaşatılıyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde hayatını kaybeden 39 polis memuru ile görev başında şehit olan bir personelin fotoğrafı, İl Emniyet Müdürünün makam girişinde oluşturulan köşede yer alıyor.

        Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdür Vekili Emrullah Karaoğlan, AA muhabirine, depremin yaşandığı gece nöbetçi müdür olarak görev yaptığını, kentteki tüm gelişmelere anbean tanıklık ettiğini söyledi.

        Karaoğlan, 39 emniyet personelinin evlerinde istirahat halindeyken enkaz altında kaldığını, birinin ise Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev başındayken binanın çökmesi sonucu şehit olduğunu ifade etti.

        Depremde yaşamını yitiren meslektaşlarının anılarını yaşatmak amacıyla anı köşesi oluşturduklarını anlatan Karaoğlan, şöyle konuştu:

        "Kahramanmaraş'taki olayların tamamına şahit olduk. Yani o gece acıydı, açıkçası tek kelimeyle acı ve dramdı. Her yerden ekiplerimizin anonsları geliyordu, yıkım anonsları, yardım anonsları. Cansiperane çalıştık o gün. Depremde bizim teşkilat mensubumuzdan 39'u vefat, 1'i de şehit olmak üzere toplam 40 personelimizi kaybettik. Birçoğu ailesiyle birlikte vefat etti, bir kısmının ise ailesi hayatta kaldı, kendisi vefat etti."

        Yardım taleplerine ilişkin olarak yüzlerce telefon aldığını ifade eden Karaoğlan, devletin tüm kurumlarının Kahramanmaraş için seferber olduğunu dile getirdi.

        - "Unutulmasın istedik"

        Depremde hayatını kaybeden personelin aileleriyle sürekli irtibat halinde olduklarını ifade eden Karaoğlan, şöyle konuştu:

        "Devlet-millet açıkçası o gün el eleydi. Biz bunu yakından, doğrudan, birebir yaşadık o gün. Daha sonra arkadaşlarımızın bu büyük felaketten sonra bir anısı olsun, unutulmasın, bir köşemiz olsun istedik. Arkamızda gördüğünüz fonla birlikte arkadaşlarımızın isimleri ve fotoğrafları burada yaşayacak."

        Depremde eşi, 4 çocuğu, kız kardeşi, babası ve misafir bir yakınını kaybeden polis memuru Ali Osman Özaslan da anı köşesinde fotoğrafları yer alan mesai arkadaşlarının her birini tanıdığını, hepsinin değerli insanlar olduğunu belirtti.

        Özaslan, "Bütün aileni bir anda, 6 saniye içerisinde hepsini kaybediyorsun. Rabbim kimseye böyle acılar yaşatmasın. Ben, arkada gördüğünüz arkadaşlarımla, neredeyse hepsiyle çalıştım. Bütün hepsini tanıyorum. Mesai arkadaşlarımın hepsi birbirinden değerli, pırlanta gibi insanlar. Rabbim geride kalanlara sağlık, sıhhat versin, ülkemize de başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Borsalarda erteleme coşkusu
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Dominik'te çatı çökmüştü! Can kaybı yükseliyor
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Fenerbahçe'de Kostic mesaisi!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Trump, "ABD'nin duşlarını harika yapacağız" imzası attı
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Nisan'da kar sürprizi! Hangi bölgelere ne kadar kar yağacak?
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Apple tahtını geri aldı
        Apple tahtını geri aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        Yalınayak yürüyünce vücutta neler oluyor?
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        3 yaşındaki Sema Nur'u öldüren 'İyi hal'li anne!
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Standartları ne kadar karşılıyorlar?
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        Macron'un Filistin açıklaması İsrail'i rahatsız etti
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu
        Çocuk yaşta kozmetik tutkusu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" başladı
        Kahramanmaraş'ta "Uluslararası Dünya Anlatıcılar Şöleni" başladı
        Depremde 84 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 84 kişinin öldüğü Hünkar Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesi tanıtıl...
        Kahramanmaraş'ta "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar" projesi tanıtıl...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi to...
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası sonucu hayatını kaybeden askerin cenazesi to...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüphel...
        Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüphel...
        Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden AA Kahramanmaraş Bürosu'na ziy...
        Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nden AA Kahramanmaraş Bürosu'na ziy...