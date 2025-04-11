Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi 1A ve 1C bloklarının yıkılmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Kara, tutuksuz sanıklar A.K, O.Y, C.Y, T.Ö, S.S, C.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Ahmet Kara savunmasında, Hamidiye Sitesi 1. etapta depremde yıkılan blokların inşa edildiği arsanın hissedarı olduğunu belirtti.

- "İstifam kabul edilmedi, kooperatif kurduk"

Kara, inşaat sürecine ilişkin, "Söz konusu arsayı inşaat yapmaya karar verdiğimde ben Kahramanmaraş Belediyesinde devlet memuru olarak görev yapmaktaydım. İnşaat yapmak maksadıyla devlet memurluğundan istifamı ilgili idareye sundum. Ancak dönemin belediye başkanı istifamı kabul etmedi. Kooperatif kurarak kardeşim A.K. ile bu süreci yürütebileceğim konusunda telkinde bulundu. 'Sen de mesai haricinde bu işi takip edersin' dedi. Böylece kooperatif marifetiyle, üye kaydı yapmak suretiyle kendi arsamıza inşaat yaptırmaya karar verdim." dedi.

Bu süreçte kooperatif kurma yoluna gittiklerini anlatan Kara, kooperatif başkanlığı görevini memuriyeti nedeniyle kardeşi A.K'nin üstlendiğini, kendisinin ise organizasyonu yürüttüğünü söyledi.

Kara, şöyle konuştu:

"Yakın mesai arkadaşım ve kooperatif konusunda daha önce tecrübesi olan C.K'den yönetimde bulunmasını ve tecrübelerini benimle paylaşmasını rica ettim, o da kabul etti. Bir diğer mesai arkadaşım S.S'den kooperatifin kuruluş aşamasında geçici yönetimde bulunmasını istedim. Bu konuda bana destek olmasını rica ettim. Böylece kooperatifin geçici yönetim kurulu üyeleri belirlenmiş oldu. İnşaatla ilgili tüm konuların organizasyonu ve idaresi tarafımca takip edilmiştir. İnşaatta çalışan tüm ekiplerin sözleşmeleri tarafımca yapılmıştır. Yönetim kurulu üyeleri, şartname yazılması aşamasında ve tekliflerin toplanması sürecinde hiçbir katkıda bulunmamış, sadece karar metnine imza atmışlardır."

Kara, kardeşi A.K'nin formalite gereği yönetimde bulunduğunu, inşai faaliyetlere katılmadığını, C.K. ve S.S'nin de geçici yönetimde yer aldığını ve ilk genel kurulda görevlerinin sona erdiğini belirtti.