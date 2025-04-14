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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:53
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        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İsmet B. idaresindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil, Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Durdu Güven idaresindeki 46 D 2943 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Durdu Güven ile aynı araçta bulunan Buket Candemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralılar, ambulanslarla Afşin ve Elbistan'daki hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan Mehmet Güven ise hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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