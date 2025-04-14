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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde şap karantinası başlatıldı

        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:30 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:30
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        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde şap karantinası başlatıldı
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        –Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

        Göksun Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede şap hastalığı tespit edilmesi üzerine komisyon kararıyla ikinci bir emre kadar hayvanların nakli ile giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, karantina kapsamında çeşitli tedbirlerin alındığı, vatandaşlardan karantina ve kordon kurallarına uymalarının, herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Tarım ve Orman müdürlükleri ile irtibata geçmelerinin önem arz ettiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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