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        Kahramanmaraş'ta otomobilin yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:40
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.B.H'nin kullandığı 46 ADJ 036 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kavşağı'nda kontrolden çıkarak önce trafik lambası direğine, ardından yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

        Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve 5 yaya kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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