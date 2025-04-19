Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 39'u tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 16 Nisan'da Kahramanmaraş, Adana ve Antalya'da gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına aldığı 47 zanlının işlemleri tamamlandı.

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