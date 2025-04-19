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        Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:57 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:57
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        Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Oruç Reis Mahallesi'ndeki tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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