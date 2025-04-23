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        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:50
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        Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. ile 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.B’yi operasyonla yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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