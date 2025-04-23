Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezası olan firari 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. ile 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.B’yi operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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