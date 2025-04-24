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        Kahramanmaraş'ta "Beni Dinler misiniz?" projesiyle 20 bin aileye ulaşıldı

        Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Beni Dinler misiniz?" projesi kapsamında, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları gerçekleştirilerek yaklaşık 20 bin aileye ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 24.04.2025 - 17:34
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        Kahramanmaraş'ta "Beni Dinler misiniz?" projesiyle 20 bin aileye ulaşıldı
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        Kahramanmaraş'ta, Yeşilay Şubesi öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Beni Dinler misiniz?" projesi kapsamında, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık çalışmaları gerçekleştirilerek yaklaşık 20 bin aileye ulaşıldı.

        Özellikle 4. sınıf öğrencileri ve ailelerine yönelik hazırlanan proje kapsamında gönüllü Yeşilay eğitmenleri tarafından planlı ve sürdürülebilir bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi.

        Projenin en dikkat çekici ayağını ise "Beni Dinler misiniz?" adlı mektup çalışması oluşturdu.

        Çalışma kapsamında il genelindeki tüm ilkokul 4. sınıf öğrencilerinden bağımlı bir yakınına mektup yazarak çağrıda bulunması istendi.

        Öğrencilerin duygu yüklü ifadelerle kaleme aldığı mektuplar, aile içinde hem duygusal bağları güçlendirdi hem de bağımlılık konusunda farkındalık yarattı.

        Mektup çalışması sonucunda dereceye giren öğrencilere Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        - "20 bine yakın aileye ulaşıldı"

        Törende konuşan Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, "Beni Dinler misiniz?" projesinin sadece Kahramanmaraş'ta uygulanan özgün bir farkındalık çalışması olduğunu söyledi.

        Projenin tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı önleyici bir adım olduğunu ifade eden Alagöz, "Bu kapsamda, öğrenciler bağımlı bir yakınlarına, bağımlılığından kurtulması için bir mektup yazarak farkındalık yaratmayı hedefledi. İl genelindeki tüm ilkokullarda 4. sınıf öğrencilerine uygulandı ve 20 bine yakın aileye ulaşıldı." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da projeye katkı sağlayan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

        Törene, öğrenciler, öğretmenler, aileler ve ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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