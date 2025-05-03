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        Kahramanmaraş'ta Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 12:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:46
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        Kahramanmaraş'ta Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma tarafından kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, etkinlikte yaptığı açıklamada, Trafik Haftası'nın toplumda trafik bilinci oluşturmak açısından önemli olduğunu söyledi.

        Trafik kazalarının çoğunun ihmallerden kaynaklandığını vurgulayan Ünlüer, "Bugün Trafik Haftası dolayısıyla bir araya geldik. Amacımız, topluma trafik kurallarını anlatmak, bu konuda duyarlılık ve bilinç oluşturmak, trafik kazalarını azaltmak. Arkadaşlarımız burada stantlar kurarak yeni gelişmeleri hem gençlerimize hem vatandaşlarımıza tanıtıyor. Bizler de kendilerine eşlik ettik. İnanıyoruz ki kurallara uyarsak kazalar azalır. İnsan canı çok kıymetli, herkesin trafik kurallarına uymasını rica ediyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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