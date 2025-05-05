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        Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:32 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:05
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        Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Önal yönetimindeki 21 AR 206 plakalı hafriyat kamyonu, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan döküm sahasında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekipleri, kamyonda sıkışan Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından bulunduğu yerden çıkarılan Önal'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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